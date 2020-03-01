За что погибали псковские десантники

Корреспондент Федерального агентства новостей взял интервью у командира отряда, первым вышедшего к месту гибели 6-й роты.

20 лет назад произошел бой на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни, вошедший в историю как подвиг 6-й роты псковских десантников.

В бою, который продолжался с 29 февраля по 1 марта, 90 российских десантников 6-й роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии сдерживали банду чеченских боевиков и наемников численностью до 2,5 тысяч (по другим оценкам около 2 тысяч) человек.

Погибли 84 русских воина и, по разным оценкам, от 400 до 600 бандитов.

Даже в масштабах Великой Отечественной войны подвиг 6-й роты псковских десантников выглядит как выдающийся. Однако любое событие вписано в контекст своего времени. Для начала «нулевых» это было... Когда автор этих строк впервые услышал из СМИ об этом событии, в памяти предстало что-то былинное, сродни подвигу отряда Евпатия Коловрата.

Почти полтора десятилетия перед этим нам внушалась мысль об ущербности прошлого России и еще большей ущербности ее настоящего. Доминирующие в СМИ объяснения наших великих побед: «завалили трупами». А в настоящем, внушали нам, российская армия даже и трупами завалить не способна «чеченских сепаратистов», несмотря на подавляющее превосходство в живой силе и военной технике.

И действительно, казалось порой: откуда ныне взяться героизму в нашей деморализованной армии. К тому же эта армия тогда в сознании многих существовала как бы сама по себе, оторванная от того, чем жили люди на «гражданке».

Помню, как однокурсники накануне штурма Грозного под Новый год 1995-го удивлялись, почему меня так заботит, как будут разворачиваться события где-то там, очень далеко на Кавказе. Однова живем: поколение «ПИ» пытались убедить, что главное в жизни деньги, и все те удовольствия, которые можно купить на них. И ведь многих убедили.

Но не тех 90 псковских десантников, которые приняли решение стоять до конца. А ведь и их, судя по данным радиоперехватов, боевики пытались соблазнить деньгами: предлагали полмиллиона долларов, чтобы террористы спокойно могли уйти от возмездия.

Поэтому 1 марта с полным основанием можно назвать не только днем подвига 6-й роты, но и днем начала возрождения русской веры в себя, в свой трудный, но мужественный путь.

За прошедшие годы возникло много трактовок героической гибели 6-й роты. В том числе и явно злонамеренных, имеющих целью очернить этот подвиг, не дать ему стать одной из опор русского духа.

Но сила этого подвига такова, что даже рассказы чеченских террористов о том, что, якобы, псковских десантников поразили «ангелы Аллаха», выглядят беспомощной попыткой скрыть свое, в первую очередь моральное, поражение. Да, рота погибла, но оказалась сильнее духом боевиков и наемников. И последствия той победы сказываются на нашем настоящем, будут сказываться и в будущем.

Федеральное агентство новостей задало несколько вопросов Андрею Лобанову, который командовал сводным отрядом спецназа, первым оказавшимся на месте гибели 6-й роты.

— Почему вашему отряду не удалось до окончания боя прийти на помощь 6-й роте? Были для этого объективные причины?

— На момент начала боя мы базировались на высоте Даргендук 14.10 в трех километрах от высоты 776. До этого мы как раз выполняли задачи совместно с подразделениями 2 и 3 батальонов 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. 29 февраля 2000 года мы пришли с задачи, отдыхали. Ночью мне мой связист говорит: «Командир, внизу происходит что-то непонятное». Ребята из 6-й роты на 700 метров ниже нас были. До нас доходили звуки боя. У меня был хороший японский радиосканер и пеленгатор. Мы в радиоэфире слышали бой от начала до конца. Что и как там происходило.

— Что было дальше?

— Мы с боевыми товарищами, которые слышали в радиоэфире ход боя, решили, что не стоит бередить раны родных. Пусто запись так и останется между нами. Мы пришли на место боя 1 марта около 12 часов дня. Быстрей прийти мы просто не смогли. Нам срочно дали задание, мы сформировали группу из спецназовцев из группы «Вымпел» и двух усиленных рот 108-го Кубанского десантно-штурмового полка.

Градус спуска с нашей высоты был достаточно большой — около 70 градусов, мы шли медленно. К тому же шли осторожно, проверяли, нет ли засад поблизости. Местами был глубокий снег.

Вышли на высоту Доставалова. Там десантники 6-й роты оборудовали окопчики еще до боя на высоте 776. Высота Доставалова, кстати, достаточно удобна для обороны. Было видно, что ребята сорвались, оставили часть вещей и ушли. Мы поставили блокпост на этой высоте. Потом в обход по высотам вышли к высоте 776. Мы проходили тропами, которые были местами залиты кровью. Это «духи» уходили, у них было много раненных. Позднее разведка подтвердила: раненных у них боевиков было много, очень много. Я не могу вам все рассказать, мы потом работали по этой банде… нашли мы всех.

На высоте 776 мы увидели всю картину боя. После него прошло 6-7 часов. Светило яркое солнце. Нас там было несколько офицеров, мы, как профессионалы, ясно восстановили всю картину боя. Точное число потерь боевиков установить было трудно, но значительно больше ста человек, это точно. Около двадцати бандитов было брошено на месте боя, присыпано снегом. Почему именно их не вынесли – я не знаю. Обычно «духи» старались не оставлять тел погибших.

— Есть разные версии того, как погибла 6-я рота.

— В героизме 6-й роты никаких сомнений нет. Где застал их бой, там они и сражались. Группами занимали очаговую оборону. Никакой растерянности: делали все грамотно, профессионально, насколько позволяла ситуация.

Было видно, что несколько раненных были добиты выстрелом в голову. Представьте себе: прислоненный к дереву сидит контрактник или прапорщик, он весь перебинтованный, а полукругом рядом с ним лежат бойцы. Они отстреливались, перевязывали друг друга и на этом же месте погибали. Все лежащие вокруг десантники погибли в бою, а вот этот перебинтованный боец, видимо, живой оставался, когда на высоту зашли «духи». Они его добили в упор, было видно, что выстрел сделан в лицо.

— Вы прошли обе Чеченские кампании. Доводилось видеть много примеров героизма наших солдат?

— Подвигов было много. Не раз боевые товарищи прикрывали друг друга, рискуя жизнью. Были примеры, когда наши танкисты не оставляли подбитые танки, продолжали сражаться, проявляли себя. Или можно вспомнить историю с защитой железнодорожного вокзала в Грозном. Туда зашли рязанские десантники, помогли пехоте, которую сильно покромсали. Помогли им выйти, заняли этот вокзал и достаточно жестко держали его. Морские пехотинцы Северного флота, пехота 131-й Майкопской бригады, тоже проявляли героизм. Примеров самоотверженности было много. Просто 6-я рота – это пример, когда одно подразделение проявило массовый героизм. А если разобраться, очень много можно примеров найти, на которых можно воспитывать подрастающие поколения.

Я вообще считаю, что с детьми надо заниматься. Не давать им гаджеты, лишь бы не плакали, а смотреть с ними хорошие патриотические фильмы, читать книги.

У меня один из сыновей уже тоже ветеран боевых действий. А второй сын, которому и пяти лет еще не исполнилось, знает по именам и фамилиям всех советских актеров, которые воевали во время Великой Отечественной войны.