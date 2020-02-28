Комитет обороны и нацбезопасности Палаты представителей: ЛНА соблюдает перемирие в Ливии

Тобрук, 28 февраля. Глава комитета Таляль Майхуб высоко оценил профессионализм Ливийской национальной армии и подчеркнул, что войска фельдмаршала Халифы Хафтара не нарушают условия перемирия в западном регионе Ливии.

Комитет обороны и национальной безопасности Палаты представителей выпустил официальное заявление в четверг, 27 февраля. Ведомство сообщает, что, несмотря на многочисленные нарушения со стороны Правительства национального согласия, возглавляемого Файезом Сарраджем, ЛНА выполняет указания командования по поддержанию режима прекращения огня.

Майхуб подчеркнул, что на стороне ПНС выступают османские военные, сирийские наемники, а также многочисленные террористические отряды. Он заметил, что именно турецкое правительство транспортирует в Ливию боевиков, поставляет оружие и оказывает масштабную поддержку вооруженным группировкам в Триполи, а также организации «Братья-мусульмане»1 (террористическая организация, запрещена в РФ). Однако ЛНА добилась больших побед, несмотря на военно-техническую блокаду. При этом число сбитых турецких БПЛА возросло, что является очередным подтверждением провала турецких планов на Ливию.

Согласно Схиратским соглашениям, срок легитимности Правительства национального согласия давно истек. Тем не менее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает финансировать подконтрольные премьер-министру ПНС Сарраджу вооруженные отряды, перебрасывать наемников в Триполи, а также поставлять в Ливию оружие, невзирая на эмбарго. С момента вмешательства Турции в ливийский кризис, ситуация заметно ухудшилась: возросли не только провокации со стороны ПНС, но и число обстрелов территорий.

1 Организация запрещена на территории РФ.