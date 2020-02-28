В ДНР предрекли Зеленскому сокрушительное поражение

Команда президента Украины Владимира Зеленского пресекает любые попытки увязать конфликт в Донбассе с государственным переворотом 2014 года. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владислав Бердичевский.

Штраф против NewsOne

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал на 4,3 тысяч долларов телеканал NewsOne за распространение «языка вражды» в эфире. Штраф был наложен в связи с заявлением ведущего программы «Я так думаю» Руслана Коцабы 5 ноября 2019 года относительно гражданской войны на территории Донбасса.

«Регулятор... признал в высказываниях... наличие призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти», — говорится в сообщении Нацсовета Украины.

По итогам внеплановой проверки регулятор выявил, что ведущий телеканала «неоднократно прибегал к манипулированию фактами и распространял пропагандистские нарративы... основанные на предрассудках и манипулировании общественным сознанием». Так, по мнению регулятора, в телепередаче «подавалась только одна мысль» и не было показано других точек зрения, что «нарушило права зрителей на объективную информацию».

Саботаж Минских соглашений

Как отметил Владислав Бердичевский, команда Зеленского пресекает любые попытки увязать конфликт в Донбассе с государственным переворотом 2014 года.

«Штраф за «разжигание вражды», наложенный на телеканал NewsOne, в очередной раз показывает отсутствие свободы слова на Украине. Журналист Руслан Коцаба в авторской программе высказал свое личное мнение о том, что пока на государственном уровне нет правовой оценки 2014 года, пока они не признаны государственным переворотом, до этих пор причина вооруженного конфликта в Донбассе устранена не будет. За это телеканал приговорили к денежному штрафу в размере 4,3 тысячи долларов», — пояснил Владислав Бердичевский.

По словам депутата Нарсовета ДНР, Зеленский и его команда продолжают политику Петра Порошенко. И после решения по NewsOne отпадают всякие сомнения в этом, если они у кого-то еще оставались.

«И население Украины уже начало это осознавать. Об этом говорят последние социологические исследования, опубликованные украинским центром экономических и политических исследований имени А. Разумкова, в котором наглядно показано резкое падение уровня доверия ко всем ветвям украинской власти. От нового президента ждут мира в Донбассе, восстановление экономики и повышение уровня жизни рядовых украинцев. А получают популистские заявления, саботаж выполнения Минских соглашений и подготовку к окончательной распродаже государственных активов, включая землю», — добавил Владислав Бердичевский.

По мнению политика, пока попытки вскрыть истинные причины конфликта в Донбассе будут на Украине считаться разжиганием вражды, говорить с киевской властью особо не о чем. А Зеленского, если он кардинально не поменяет свою стратегию, ждет сокрушительное политическое поражение, которое получил Порошенко на последних президентских выборах.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.