Боевики ПНС готовы продолжать обстрелы, но не политические переговоры в Женеве

Триполи, 28 февраля. Глава Высшего государственного совета (ВГС) Халид Мишри, напрямую подчиняющийся так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, обратился к международному сообществу с призывом перенести политические переговоры в Женеве.

Он отметил, что в стране продолжаются боестолкновения. В Ливийской национальной армии (ЛНА) неоднократно заявляли об ответственности бандформирований ПНС за возобновление боевых действий — боевики регулярно обстреливают ЛНА и жилые районы.

По словам Мишри, в сложившейся напряженной обстановке, характеризующейся высокой частотой обстрелов, следует перенести дипломатический диалог в женевском формате. Примечательно, что ПНС уже ранее выступало с просьбой об отсрочке переговоров на фоне усиления атак по позициям армии Халифы Хафтара. Как отмечал политолог Андрей Кошкин, ПНС пытается выиграть время, чтобы укрепить свое военное положение в противостоянии с ЛНА.

Террористы накануне активизировали свои усилия по срыву перемирия. Боевики при помощи артиллерии и тяжелого вооружения вновь атаковали позиции Ливийской национальной армии (ЛНА). От действий боевиков страдают и мирные жители Ливии — во время обстрела района Ар-Раваджих в Триполи погибла семья из пяти человек.

Непрекращающиеся атаки террористов режима Файеза Сарраджа, лидера ПНС, свидетельствуют об их нежелании урегулировать кризис в стране дипломатическим путем. Это подтверждается и тем фактом, что руководство ПНС вышло из переговоров военной комиссии «5+5», проходящих в Женеве под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН).