Победительница конкурса ФАН заявила, что хорошие новости нуждаются в продвижении

Первое место в очередном этапе конкурса актуальных публикаций «Хорошие новости России» заняла Таисия Боршигова из чеченского отделения ТАСС. По убеждению журналистки, публикации и сюжеты о позитивных событиях в российских регионах нуждаются в продвижении на федеральном уровне.

На малый конкурс «Хорошие новости России» Таисия Боршигова представила материал «В Чечне запатентовали технологию изготовления полезного лимонада с экстрактом папоротника». В ходе читательского онлайн-голосования, в котором приняли участие почти пять тысяч человек, эта публикация собрала 29 процентов голосов.

«Я впервые участвовала в таком конкурсе и победила. Мне, безусловно, очень приятно. И это очень стимулирует работать еще больше и лучше. Тем более что в конкурсе поощряются авторы хороших новостей, а я считаю, что моя республика заслуживает именно добрых, позитивных событий», — рассказала ФАН чеченская журналистка.

По ее словам, «писать о том, что хорошего происходит в Чечне, — это здорово, а благодаря конкурсу Федерального агентства новостей о чеченских событиях узнало еще больше россиян, то есть благодаря ФАН у региональных новостей появляется еще больше читателей по всей стране». При этом Таисия Боршигова убеждена, что хорошие новости сегодня нуждаются в продвижении.

«Плохие новости продвигать не надо. Их и так все читают. А хорошие новости нуждаются в продвижении. Поэтому журналистам, которые их пишут, нужно помогать. Потому что, к сожалению, в погоне за читаемостью редакторы охотнее поставят какой-то проблемный материал, какую-то негативную информацию, зная, что они соберут просмотры, а хорошие новости останутся где-то на задворках. Поэтому конкурс ФАН очень важен. И призы за победу в нем для регионов достойные. Надо, чтобы о конкурсе ФАН узнало больше региональных журналистов. Лично я порекомендую его всем своим знакомым коллегам», — отметила журналистка из Чечни.

Федеральное агентство новостей поздравляет Таисию с победой в оперативном конкурсе «Хорошие новости России» и приглашает региональных журналистов побороться за денежные призы в новом этапе. Приз за первое место составляет 30 тысяч рублей, за второе — 20 тысяч, за третье — десять тысяч.

Заявки на малый конкурс «Хорошие новости России» принимаются до 2 марта включительно, номинанты будут объявлены 3 марта. В их число попадет десять авторских информационно-аналитических материалов, освещающих позитивную повестку и опубликованных или вышедших в эфир в региональных СМИ в последние две недели февраля 2020 года.

Заявки принимаются на почту goodrussia@riafan.ru с пометкой «на оперативный конкурс». От одного журналиста принимается одна работа. Также на этот почтовый адрес принимаются заявки на участие в большом конкурсе «Хорошие новости России», денежные призы в котором составляют 100 тысяч рублей в каждой из пяти номинаций. Подробнее о большом конкурсе читайте здесь.