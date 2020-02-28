Семенович заявила, что 40 лет — идеальный возраст для женщины

Москва, 28 февраля. Известная российская фигуристка, певица и телеведущая Анна Семенович встретит свой день рождения 1 марта на сцене в Петропавловске-Камчатском. Сама артистка, которой в этом году исполняется 40 лет, свой возраст не скрывает, считая, что это самая прекрасная пора в жизни женщины.

Семенович призналась, что ее страшат советские стандарты, при которых 40-летний возраст воспринимался как закат. В то же самое время она полностью согласна с высказыванием героини советского фильма «Москва слезам не верит», которая сказала, что «после сорока жизнь только начинается». Телеведущая обратила внимание на то, что в этом возрасте многие женщины начинают заводить семью.

«40 лет для женщины — самый сок. Это самое прекрасное время, когда ты уже мудрая женщина, но еще очень красивая и молодая. Я молодая, энергичная, красивая, желанная, любимая, востребованная женщина», — отметила Семенович.

Артистка добавила, что в современном мире, когда в распоряжении дам есть косметология, здоровый образ жизни и возможность заниматься спортом, любая представительница прекрасного пола в 40 лет может выглядеть даже лучше, чем в более молодые годы.

«Признаюсь честно, что сегодня я себя ощущаю просто великолепно, и даже лучше, чем в 30 лет», — подчеркнула певица.

Отметим, что в настоящее время Семенович выступает с гастролями на Камчатке. После турне она проведет несколько дней со своим любимым человеком в Барселоне.