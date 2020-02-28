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Депутат Вострецов вступился за граждан, лишившихся надбавок за вредность труда

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Депутат Вострецов вступился за граждан, лишившихся надбавок за вредность труда

Санкт-Петербург, 28 февраля. Парламентарий Сергей Вострецов выступил на Петербургском международном форуме труда и призвал участников мероприятия теснее взаимодействовать с Государственной думой по вопросам изменения законодательства в области охраны и оплаты труда, занятости населения и трудоустройства молодых специалистов.

В своем докладе Вострецов коснулся такой темы, как формальное выполнение специальной оценки условий труда, которая в данный момент подходит к завершению на территории страны. 

«К сожалению, она вызывает у наших граждан очень много справедливых вопросов, так как многие из них потеряли категорию вредности, гарантии и компенсации, — обратил он внимание. — Это произошло в силу как объективных, так и субъективных обстоятельств. Где-то работодатели внедрили новые технологии и ликвидировали вредные условия труда, но многие недобросовестные работодатели «под шумок» провели специальную оценку условий труда формально и просто избавились полностью от категории «вредников».

Депутат Вострецов вступился за граждан, лишившихся надбавок за вредность труда

Были подняты вопросы регулирования деятельности частных агентств занятости по предоставлению персонала, выравнивания зарплат бюджетников в разных регионах страны и целевого обучения специалистов, необходимых в бюджетной сфере. Вострецов также отметил необходимость сотрудничества сторон при выполнении стратегических задач, поставленных президентом.

«Задача профсоюзов и Общероссийского объединения профсоюзов СОЦПРОФ — устранить такие недостатки и обеспечить полное выполнение трудовых прав работников. Таким образом, все вместе — работодатели, правительство и профсоюзы — выполнят поставленную президентом задачу, так как закон и справедливость востребованы в нашем обществе, как никогда», — подытожил он.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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