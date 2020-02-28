Мураховский заявил, что войска Турции оказались не готовы к боям в Идлибе

Москва, 28 февраля. Решение Анкары о переброске турецких войск в провинцию Идлиб было «реактивным», в связи с успехами Сирийской арабской армии. Об этом заявил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Однако оперативная переброска турецких сил в Идлиб не возымела ожидаемого эффекта, так как реальную боеготовность смогли продемонстрировать лишь подразделения «коммандос» и отдельные батальонные тактические группы (БТГр) сухопутных войск.

«В результате ввод и развертывание группировки выполняют последовательно, на протяжении достаточно длительного времени, с привлечением формирований не только ответственного за это операционное направление 6-го армейского корпуса 2-й полевой армии, но и боеготовых БТГр соединений с других операционных направлений», — написал Мураховский на своей странице в Facebook.

По его словам, командный пункт, осуществляющий управление турецкой группировкой в Сирии, был развернут на территории Турции вблизи сирийской границы. При этом циклы боевого управления затянуты. Информация о положении на фронте поступает с опозданием в несколько часов. Кроме того, фиксируются проблемы в области тылового и технического обеспечения турецких войск в провинции Идлиб.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 28 февраля под обстрел сирийских войск в провинции Идлиб попали турецкие военнослужащие, которые находились в составе отрядов террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ). В результате артиллерийского удара САА погибли турецкие военные. Террористы предприняли попытку масштабного наступления в Идлибе. Сирийская армия была вынуждена открыть ответный огонь.

В ведомстве отметили, что российский Центр по примирению враждующих сторон постоянно находится в постоянном контакте с турецким координационным центром в Идлибе.