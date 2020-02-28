Манукян предрек Короткову тюремное заключение, если его сотрудничество с ИГ будет доказано

Москва, 28 февраля. Журналист «Новой газеты» Денис Коротков может понести серьезное наказание, если его сотрудничество с запрещенной в РФ террористической организаций «Исламское государство»1 будет доказано. Об этом заявил эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ блогер Вадим Манукян.

«Насколько я знаю, сотрудничество с террористическими группами — это очень тяжкая ответственность, и за это предусмотрены серьезные сроки. Если будет доказана его связь с этими группировками, ему может светить длительный срок», ― отметил Манукян в комментарии Nation News.

По словам блогера, сомневаться в причастности Короткова к сотрудничеству с ИГ1 нет причин. Журналист получал актуальную информацию о передвижениях военнослужащих в Сирии и деятельности террористов ИГ от неназванных источников. Манукян считает, что сведения мог получить только человек, внедрившийся в сообщество боевиков.

Эксперт добавил, что Коротков получал информацию для «расследований» на выгодных условиях. Оправдаться за сотрудничество с ИГ журналисту будет непросто, несмотря на все его старания.

«Коротков пытался воспользоваться своими связями с незаконопослушными группами для того, чтобы получить доступ к информации, которую использовал для своих расследований. И что ему остается сейчас делать? Ему приходится оправдываться. Ведь у него сейчас действительно могут возникнуть проблемы, потому что сотрудничество с террористами — это очень тяжкая история», — подытожил эксперт.

Федеральное агентство новостей выпустило расследование о сотрудничестве Короткова с террористами ИГ. По данным ФАН, в 2017 году телефон спецкора был обнаружен в личных вещах одного из боевиков ИГИЛ1, ликвидированного в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Связь журналиста «Новой газеты» с боевиками подтвердил и один из бывших членов террористической группировки. ФАН обратился в правоохранительные органы с просьбой призвать журналиста к ответу.

Кроме того, ФАН выяснил, что Коротков во время службы в органах внутренних дел прикрывал наркоторговцев за взятки, а во время допроса прострелил коленные чашечки подозреваемому, объяснив это самообороной. Журналист покинул 40-й отдел МВД Фрунзенского района по просьбе Управления собственной безопасности. Вместе с ним по подозрению во взяточничестве из органов ушли еще несколько его соратников.

Ранее, 24 февраля, ФАН опубликовал новую часть расследования о сотрудничестве Короткова с чеченскими боевиками. Во время командировок в Чечню Короткова уличили в сотрудничестве с головорезами, продаже им боеприпасов и информации, а также в организации убийства своего собственного коллеги.

1 Организация запрещена на территории РФ.