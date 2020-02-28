Водянова рассказала о предстоящей свадьбе с Арно

Москва, 28 февраля. Супермодель Наталья Водянова рассказала, что ее свадьба с бизнесменом Антуаном Арно состоится во Франции, и на торжестве будут присутствовать около 300 гостей.

При этом знаменитость оговорилась, что праздник, по французским меркам, будет считаться скромным.

«Мы поженимся совсем скоро. Это будет большой праздник примерно на 300 гостей. Честно признаться, во Франции привыкли к торжествам помасштабнее, поэтому точно найдутся люди, которые назовут нашу церемонию довольно скромной», — сказала она в интервью изданию Elle.

О предстоящем замужестве с французским миллиардером Водянова сообщила в начале января. В Instagram она опубликовала совместный снимок с возлюбленным, на котором было видно кольцо на безымянном пальце, и написала, что ей «не терпится отпраздновать следующий год».

В интервью модному изданию супермодель также рассказала, что Арно сделал ей предложение на русском языке. Она призналась, что это покорило ее, поскольку для предпринимателя язык не является родным.

По словам Водяновой, сейчас подготовка к свадьбе идет полным ходом. Дата церемонии пока держится в тайне, но будет объявлена позднее.

Предложения от Арно супермодель ждала долго. Пара живет вместе уже девятый год и воспитывает двоих общих детей — сыновей Романа и Максима.

За длительный период ожидания желанных слов от любимого скандально известный блогер Лена Миро назвала модель «курицей», которая буквально «высидела мужика». Она также заявила, что Водянова в этой ситуации выглядит жалко, хотя и дождалась брака с мужчиной из богатейшей семьи Франции.