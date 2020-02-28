Альянс турагентств попросил Мишустина возобновить продажу туров в Египет

Москва, 28 февраля. Альянс туристических агентств попросил премьер-министра России Михаила Мишустина поспособствовать возобновлению авиационного сообщения между РФ и египетскими курортами. Об этом сообщил исполнительный директор организации.

Воздушные судна не летают на Хургаду и Шарм-эль-Шейх с 31 октября 2015 года. Такое решение было принято Москвой после теракта на борту самолета, рейс с 224 людьми на борту рухнул на Синайском полуострове. При этом Египет усилил меры безопасности и заявил, что готов принимать туристов. Решения по возобновлению авиасообщения пока нет.

Как уточнили в альянсе, так как запретили полеты в Китай, а в Италии резко возросло число заболевших коронавирусом, туристам негде отдыхать.

Первые случаи коронавируса были зарегистрированы в конце прошлого года в китайском городе Ухань. В Китае заразились уже более 78 тысяч человек, а жертвами инфекции стали свыше 2,7 тысячи. Кроме того, коронавирус получил массовое распространение в Италии, Иране и Южной Корее. Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус похвалил Россию за агрессивные меры против коронавируса.

Ранее первый случай заражения коронавирусом нового типа выявлен на территории Египта, об этом сообщил Минздрав страны. Ведомство выпустило совместное заявление с ВОЗ, в котором отмечается, что «носителем инфекции является гражданин иностранного государства». Таким образом, Египет стал первой африканской страной, в которой обнаружили заражение вирусом 2019-nCoV.