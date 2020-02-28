НАТО поддержала Турцию и осудила ухудшение ситуации в Идлибе

Брюссель, 28 февраля. НАТО выражает солидарность с Турцией и осуждает эскалацию в Сирии после гибели турецких военных в Идлибе. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам внеочередного заседания Североатлантического совета.

«Сегодня Турция объяснила ситуацию в сфере безопасности, союзники выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью турецких военных, они также осудили атаки сирийского режима», — сказал генеральный секретарь.

Столтенберг подчеркнул, что члены Североатлантического альянса призвали прекратить наступления на боевиков в Идлибе.

Напомним, 27 февраля террористы атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) в зоне деэскалации. Правительственные войска Сирии были вынуждены открыть ответный огонь, однако среди боевиков почему-то находились турецкие военнослужащие. В результате погибли более 30 солдат из Турции. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Бехун.

Как сообщили в Минобороны РФ, российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) запрашивал координаты турецких подразделений, находящихся возле района боевых действий. По данным ЦПВС, солдат из Турции не должно было быть возле Бехуна, передает «Царьград».

В Идлибе расположена зона деэскалации боевиков, которая была создана по договоренности РФ и Турции в 2018 году. В начале текущего года ситуация здесь обострилась после атак радикалов на мирное население. Сирийская армия начала операцию против террористов.

Турция пытается представить боевиков как «мирную оппозицию» и препятствует ликвидации экстремистов. Например, Анкара содействует террористам, перебрасывая технику на их позиции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая агрессия в Сирии — «не авантюра, а требование национальных интересов страны».