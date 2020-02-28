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Навальный опубликовал псевдорасследование о Мишустине после транша в миллион рублей

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Навальный опубликовал псевдорасследование о Мишустине после транша в миллион рублей

Москва, 28 февраля. Новое «расследование» Алексея Навального о премьер-министре РФ Михаиле Мишустине появилось после того, как биткоин-кошелек скандально известного блогера пополнила сумма в более чем миллион рублей.

Основатель так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) выпустил очередной заказной ролик о семье главы российского правительства 27 февраля. Предшествовал публикации перевод на криптовалютный кошелек блогера 1,88 биткоина двумя траншами, что составило около 1,1 миллиона рублей.

Навальный опубликовал псевдорасследование о Мишустине после транша в миллион рублей

Как отмечает Nation News, сумма поступила на счет 25 февраля и практически тут же была выведена. Это наводит на мысль о том, что транш стал частичной или полной оплатой псевдорасследования Навального.

Навальный опубликовал псевдорасследование о Мишустине после транша в миллион рублей

Выпущенный в четверг ролик посвящен покупке недвижимости в Нью-Йорке, но не Мишустиным, а мужем его сестры. Навальный утверждает, не приводя при этом доказательств, что приобретение и последующая продажа имущества якобы стали частью схемы по отмыванию средств по делу Сергея Магнитского. Примечательно, что и предыдущие расследования блогера также вызывали недоумение у общественности ввиду отсутствия фактов.

В конце января Навальный выпустил другое свое «расследование» о Мишустине, которое также сопровождалось чередой крупных траншей. Электронный кошелек ФБК пополнился тогда на 2,31 биткоина. Сумму, равную по действовавшему тогда курсу 1,33 миллиона рублей, перечислили 13-ю траншами в период между 30 января и 5 февраля. Самая крупная транзакция была осуществлена 30 января, спустя два дня после публикации «расследования». В этот день ФБК получил 1,9995 биткоина, то есть миллион и 154 тысячи рублей.

Псевдорасследования Навального о Мишустине каждый раз сводятся к эмоциональному рассказу. Кроме того, глава российского правительства не раз подчеркивал, что вся информация о его доходах находится в открытом доступе.

Как отметил ранее бывший юрист ФБК Виталий Серуканов, ФБК и Навальный вынуждены и дальше раскручивать вбросы, чтобы отработать полученные биткоины.

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Источник: Nation News
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