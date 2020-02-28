Навальный опубликовал псевдорасследование о Мишустине после транша в миллион рублей

Москва, 28 февраля. Новое «расследование» Алексея Навального о премьер-министре РФ Михаиле Мишустине появилось после того, как биткоин-кошелек скандально известного блогера пополнила сумма в более чем миллион рублей.

Основатель так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) выпустил очередной заказной ролик о семье главы российского правительства 27 февраля. Предшествовал публикации перевод на криптовалютный кошелек блогера 1,88 биткоина двумя траншами, что составило около 1,1 миллиона рублей.

Как отмечает Nation News, сумма поступила на счет 25 февраля и практически тут же была выведена. Это наводит на мысль о том, что транш стал частичной или полной оплатой псевдорасследования Навального.

Выпущенный в четверг ролик посвящен покупке недвижимости в Нью-Йорке, но не Мишустиным, а мужем его сестры. Навальный утверждает, не приводя при этом доказательств, что приобретение и последующая продажа имущества якобы стали частью схемы по отмыванию средств по делу Сергея Магнитского. Примечательно, что и предыдущие расследования блогера также вызывали недоумение у общественности ввиду отсутствия фактов.

В конце января Навальный выпустил другое свое «расследование» о Мишустине, которое также сопровождалось чередой крупных траншей. Электронный кошелек ФБК пополнился тогда на 2,31 биткоина. Сумму, равную по действовавшему тогда курсу 1,33 миллиона рублей, перечислили 13-ю траншами в период между 30 января и 5 февраля. Самая крупная транзакция была осуществлена 30 января, спустя два дня после публикации «расследования». В этот день ФБК получил 1,9995 биткоина, то есть миллион и 154 тысячи рублей.

Псевдорасследования Навального о Мишустине каждый раз сводятся к эмоциональному рассказу. Кроме того, глава российского правительства не раз подчеркивал, что вся информация о его доходах находится в открытом доступе.

Как отметил ранее бывший юрист ФБК Виталий Серуканов, ФБК и Навальный вынуждены и дальше раскручивать вбросы, чтобы отработать полученные биткоины.