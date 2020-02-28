Турция применяет артиллерию против сирийской армии в Идлибе

Москва, 28 февраля. Турция применяет артиллерию и реактивные системы залпового огня против армии САР в районе сирийского города Серакиб (провинция Идлиб). Об этом в пятницу рассказал российский военный корреспондент Евгений Поддубный.

По его словам, турки, в частности, используют высокоточные артиллерийские системы, стреляющие 155 мм снарядами. Кроме того, они задействовали средства радиоэлектронной борьбы для подавления сирийских беспилотников.

Сирийская правительственная армия несет потери как в живой силе, так и в технике, однако 25-я бригада сирийского генерала Сухеля аль-Хасана продолжает с боями продвигаться на север Идлиба, несмотря на противодействие боевиков и турецких военных.

Ранее сообщалось, что террористы при поддержке армии Турции предприняли атаку на город Серакиб. Джихадисты при наступлении использовали несколько десятков смертников и заминированные машины.

Сирийская армия была вынуждена открыть огонь, в результате чего погибли 33 турецких военных, которые оказались среди боевиков. Отметим при этом, что, судя по координатам, которые ранее предоставила Анкара российскому Центру по примирению враждующих сторон в Сирии, турецкие военные должны были находиться за пределами зоны обстрела.

Посол Сирии в Китае Имад Мустафа возложил всю ответственность за гибель военных на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По словам дипломата, турецкий лидер подверг своих людей опасности, как только они примкнули к террористам. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также заявил, что у Дамаска были все основания бороться с боевиками. Это требование закреплено в резолюциях Совбеза ООН.