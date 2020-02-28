Дамаск отстаивал суверенитет Сирии, открыв ответный огонь по прикрываемым Турцией боевикам в Идлибе

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между Москвой и Анкарой сохраняется пространство для диалога по сирийскому урегулированию и по ситуации в провинции Идлиб в частности. Подробнее о происходящем на севере САР и российской позиции по данному вопросу - в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Позиция МИД РФ

«Остается ли еще пространство для диалога? Пространство для диалога есть всегда», — прокомментировал министр последний инцидент в Идлибской зоне деэскалации, где накануне погибли турецкие военные.

Кроме того, Лавров предостерег Запад от повторения ошибки по признанию террористов запрещенной в РФ группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» для достижения своих геополитических интересов в Сирии. Договориться с радикалами, напомнил глава МИД не удавалось еще ни разу.

«Будь то в Афганистане, будь то в Ираке, будь то в Ливии или в Сирии — ставка делается на союз с террористами в надежде, что использовав террористов для достижения конкретной геополитической цели, их потом можно будет контролировать. Так ни разу не было в истории», — заметил он.

Лавров добавил, что последние идлибские события не подпадают под какую-либо статью устава НАТО. В частности, министр вспомнил о пятой статье, предусматривающей нападение на одного из членов блока.

«Я не думаю, что то, что сейчас происходит в Сирии, подпадает под какую-либо из ситуаций, предусмотренных в этих разделах Вашингтонского договора, который закрепил исключительно оборонительный характер Североатлантического альянса и предусматривает меры в ответ на нападение на кого-либо из членов НАТО», — заметил Лавров.

Ответный огонь сирийских военных

27 февраля террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» начали крупномасштабное наступление на позиции Сирийской арабской армии (САА). На что военнослужащие Сирии открыли ответный огонь.

Минобороны РФ подчеркнуло, что обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных Россия приняла меры для полного прекращения огня со стороны САА, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых военных в Турцию. Авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.

Право Сирии на суверенитет

Член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с корреспондентом ФАН заметил, что сирийское государство имеет полное право защищать свой суверенитет. При этом, заметил сенатор, неясно, откуда у турецких военные такая тесная связь с признанными террористическими бандформированиями.

«Руководство Сирии и Министерство обороны Сирии имеют колоссальное значение с точки зрения того, что это суверенная страна и она отстаивает свои интересы. В данном случае, события, которые произошли — это атака на Идлиб бандформирований, которые международное сообщество и Российская Федерация признала террористами. В боевых порядках этих бандформирований находились военнослужащие Турецких Вооруженных сил. Есть законный вопрос о том, что они там делали, и, почему такая плотная связь турецких Вооруженных сил с бандитами», — заявил Клинцевич.

Кроме того, российский сенатор согласился с заявлениями главы МИД РФ, отметив, что турецкая сторона вышла за рамки правового поля. Также сенатор напомнил о том, что артиллерия Турции поддерживала наступающих боевиков в Идлибе.