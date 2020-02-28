Коронавирус обнаружили у гражданина России в Азербайджане

Баку, 28 февраля. Коронавирус обнаружен у россиянина в Азербайджане. Об этом заявил оперативный штаб при кабинете министров страны.

«Штаб подтверждает первый случай заражения коронавирусом в Азербайджане. Заболевание выявлено у гражданина России, который прибыл в Азербайджан из Ирана», — говорится в сообщении штаба.

При въезде из Ирана у россиянина были обнаружены симптомы инфекции, поэтому его поместили в специальный бокс. Тест на коронавирус дал положительный результат. Сейчас гражданин РФ находится в стабильном состоянии. В штабе заверили, что медучреждение, в которое отправили зараженного, располагает профессиональными врачами и необходимым оборудованием для лечения и недопущения распространения коронавируса.

Ранее первый случай коронавируса был выявлен в Белоруссии, сообщает «ФедералПресс». Примечательно, что зараженным оказался иранский студент, прилетевший в Белоруссию из Азербайджана. Молодого человека и тех, кто с ним контактировал, поместили в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице, передает НСН.

Первые случаи коронавируса были зарегистрированы в конце прошлого года в китайском городе Ухань. В Китае заразились уже более 78 тысяч человек, а жертвами инфекции стали свыше 2,7 тысячи. Кроме того, коронавирус получил массовое распространение в Италии, Иране и Южной Корее. Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус похвалил Россию за агрессивные меры против коронавируса, передает «Царьград».