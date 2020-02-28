Россия рекордно увеличила экспорт золота в Великобританию

Москва, 28 февраля. Великобритания в 12 раз увеличила объемы импорта золота из России в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ.

В 2019 году доходы РФ от продажи золота составили 5,74 миллиарда долларов. Пи этом Великобритания приобрела золото у России на сумму в размере 5,33 миллиарда долларов. В 2018 году Лондон приобрел золото у Москвы на 433 миллиона долларов.

При этом почти все золото, экспортируемое в Великобританию в 2019 году, поступило в виде слитков. На поставки в Великобританию приходится 93% от всего экспортного объема российского золота в 2019 году.