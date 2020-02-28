Сирия возложила на Эрдогана ответственность за гибель турецких военных в Идлибе

Пекин, 28 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган несет полную ответственность за гибель своих людей в Идлибе. Об этом в пятницу заявил посол Сирии в Китае Имад Мустафа.

«Факт, что турецкие силы теперь являются неотъемлемой частью вооруженных террористических группировок, неизбежно приводит к тому, что жизни турецких военных будут в опасности​​​. Эрдоган несет ответственность за их гибель и должен отвечать перед своим народом», — отметил он.

Напомним, что накануне сирийские боевики в Идлибе начали наступление на армию САР, вынудив ее открыть огонь. В результате под обстрел попали сирийские военные, которые оказались среди боевиков. Россия призвала сирийские силы приостановить обстрел, чтобы турки смогли эвакуировать 33 погибших и 30 раненых солдат. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии заявил, что запрашивал у Турции координаты местонахождения турецких военных. Судя по данным, которые предоставила Анкара, военнослужащие находились за пределами зоны обстрела, однако на деле оказались среди боевиков.

Эрдоган уже объявил о готовности проведения широкомасштабной военной операции в Сирии, что, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, было бы худшим вариантом развития событий.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров обвинил Анкару в неисполнении сочинских соглашений. Страна должна была размежевать сирийскую оппозицию и боевиков, развести враждующие силы, а также обеспечить демилитаризованный пояс внутри зоны безопасности. Вместо этого Турция перебрасывает в Сирию войска и вооружает боевиков.