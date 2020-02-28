Шнуров набросал портрет своего потенциального избирателя

Москва, 28 февраля. Лидер группировки «Ленинград» и член петербургского отделения Партии роста Сергей Шнуров описал портрет своего потенциального избирателя, заявив, что видит его «абсолютно нормальным» и более-менее ответственным человеком в возрасте около 30 лет.

«Мой потенциальный избиратель — это абсолютно нормальный человек, гражданин нашей страны. Более-менее ответственный, (возраст. — Прим. ФАН) все, что около 30», — набросал описание музыкант.

Ранее музыкант сообщал, что определил свой электорат. По его словам, узнав о вступлении певца в партию, многие поклонники заявили, что наконец начнут ходить на выборы.

Фронтмен «Ленинграда» стал членом отделения Партии роста в Петербурге недавно и не исключил возможности своего участия в выборах в Государственную думу в 2021 году.

Партбилет музыканту лично вручал глава партии, бизнесмен Борис Титов. Вместе с исполнителем он 26 февраля провел в Челябинске встречу с южноуральскими сторонниками, сообщает URA.RU.

В ходе общения Шнуров в свойственной ему манере выругался матом. В частности, нецензурные выражения он использовал, говоря о политической пассивности россиян, игнорирующих выборы, и о том, почему присоединился к партии бизнес-омбудсмена.

Титов, в свою очередь, рассказал присутствующим, что год назад исполнитель отклонил его предложение пойти в политику. По его словам, передумал Шнуров осенью 2019 года, и теперь учит бизнесмена культуре, а тот его — экономике».