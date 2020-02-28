Продюсер Матвиенко предложил полностью финансировать все федеральные каналы из бюджета

Москва, 28 февраля. Стоит подумать о том, чтобы перевести все федеральные каналы на 100% финансирование из бюджета. Такое мнение в ходе заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре озвучил продюсер Игорь Матвиенко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Помимо канала «Культура» есть еще замечательный канал ОТР, где практически совсем нет желтого контента», — обратился к коллегам Матвиенко.

Он уточнил, что у этих каналов невысокий рейтинг. Однако, по мнению музыканта, не стоит исходить только из этого показателя в работе.

«Может быть, надо подумать о том, чтобы, если, например, есть у Первого канала какие-то финансовые проблемы — закрыть эти проблемы, перевести на 100% финансирование (из бюджета. — Прим. ФАН). И также всем федеральным каналам. Перестать бороться за эту дурацкую цифру», — сказал музыкант.

По его словам, при таком подходе можно, в том числе, отказаться от рекламы на ТВ.

«Зачем эта реклама там нужна? Если есть 100% финансирование, как на канале «Культура» и ОТР, там все получается хорошо», — заключил Матвиенко.

Напомним, Общественный совет при комитете Госдумы по культуре был создан в начале 2019 года.