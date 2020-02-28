МИД Люксембурга объяснил, почему НАТО не может помочь Турции в Идлибе

Москва, 28 февраля. Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что Турция не запрашивала помощи НАТО на проведение операции в Идлибе. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лааровым.

Как уточнил дипломат, Североатлантический альянс не имеет права требовать задействовать пятую статью устава в связи с ситуацией в Идлибе из-за того, что Анкара не запрашивала помощи НАТО.

Как пишет РИА Новости, он подчеркнул, что урегулированием кризиса должна заниматься не НАТО.

«Сейчас как раз поворотный, чрезвычайно важный для Сирии момент наступил. Не Европа уже, а ООН должна заниматься этой проблемой», — сказал он.

Напомним, пятая статья договора формулирует принцип коллективной обороны. Согласно этому правилу нападение на одного из членов НАТО рассматривается как нападение на всех членов военного блока.

Напомним, ситуация в Идлибе обострилась после того, как террористы запрещенной в России группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» 27 февраля начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Сирийская армия открыла ответный огонь.

По информации Министерства обороны России, обстрелу подверглись, в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться. В результате боевых действий погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек.

После получения данных о пострадавших военнослужащих Турции, российская армия приняла меры для полного прекращения огня правительственной армией. Кроме того, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции.