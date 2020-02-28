Сатановский напомнил Турции, что осталось от нее после 16 войн с Россией

Москва, 28 февраля. Турция в случае начала войны против России не получит никаких дивидендов, а также поддержки со стороны мирового сообщества. Об этом заявил президент научного центра «Институт Ближнего Востока», политолог Евгений Сатановский.

Ранее советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин выступил с заявлением после того, как в сирийской провинции Идлиб погибли 33 военных страны. Он объявил о готовности Турции к войне с Россией и напомнил, что страны воевали уже 16 раз.

Сатановский назвал такие слова бездумной бравадой, поскольку упомянутые советником войны обернулись для Турции далеко не самыми приятными последствиями.

«Восторженные вопли про 16 войн пусть оставят при себе. Я бы на месте этого советника как-то помолчал на эту тему. Он может посмотреть на карту и увидеть, что осталось от Турции после этих 16 войн», – цитирует эксперта «ПолитРоссия».

Политолог считает, что в произошедшей в Идлибе трагедии турецкая сторона может винить только себя, ведь она дезинформировала российский Центр по применению враждующих сторон и не сообщила точные координаты своих подразделений.

Если Турция все же решится начать войну с Россией, никакой поддержки от мирового сообщества, в том числе НАТО, она не получит, уверен Сатановский. Североатлантическому альянсу наплевать на Анкару, что он демонстрировал не раз, добавил политолог.

«Сегодня российская армия не та, что была в 2015 году. И турецкая армия, разгромленная Эрдоганом, тоже не та, которая была пять лет назад. О чем тут еще можно говорить?» — заключил Сатановский.

В последнее время ситуация в Идлибской зоне деэскалации существенно обострилась. Террористы увеличили боевую активность и стали атаковать мирные кварталы и социальные объекты. Сирийская арабская армия (САА) вынуждена была возобновить военную операцию против боевиков.

Препятствует процессу Турция, которая поддерживает радикалов, поставляя им технику и вооружение.

В минувший четверг Эрдоган сообщил о гибели военных в результате авиаудара ВВС Сирии в районе населенного пункта Бехун в Идлибе. Впоследствии стало известно, что скончались 33 человека.

Как сообщили в Минобороны РФ, турецкая сторона действительно передела российскому Центру по примирению враждующих сторон координаты своих подразделений. Однако согласно этим данным, военные ВС Турции не должны были оказаться в районе обстрела. Более того, они находились в боевых порядках наступавших боевиков.