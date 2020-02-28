Появилось видео удара Турции по сирийской армии в Идлибе

Анкара, 28 февраля. Турция нанесла удары по 200 объектам Сирийской арабской армии (САА) на территории провинции Идлиб. Видео ударов опубликовало турецкое информагентство Anadolu.

По данным агентства, за 17 дней турецкие военные уничтожили около 130 единиц сирийской военной техники, в том числе 55 танков, 18 бронемашин и еще 21 военную машину, 29 гаубиц и три вертолета. Кроме того, в Анкаре сообщили о 1,7 тысячи нейтрализованных сирийских солдатах.

Ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась в начале февраля текущего года. Террористы запрещенных группировок усилили свои атаки после того, как военные РФ и Турции предприняли очередную попытку ввести режим тишины. При этом Анкара оказывает поддержку боевикам в Идлибе, тем самым еще больше способствуя эскалации обстановки.

Ранее турецкие военные попали под обстрел возле населенного пункта Бехун в Идлибе. В Минобороны РФ сообщили, что Турция передала неверные координаты подразделений, согласно эти данным, в районе обстрела военные ВС Турции не должны были находиться. Однако турецкие военнослужащие, попавшие под обстрел сирийских правительственных войск, находились среди наступавших террористов.