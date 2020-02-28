Ямпольская рассказала о репутационных издержках в культуре

Москва, 28 февраля. Культура в последнее время несет репутационные издержки. Такое мнение озвучила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В последнее время культура несет достаточно серьезные репутационные издержки», — заявила Ямпольская в ходе заседания Общественного совета при комитете.

Он уточнила, что речь идет, в том числе, о постоянных обвинениях в нечистоте использования бюджетных средств в течение последних нескольких лет, в связи с чем деятели культуры в общественном мнении «стали едва ли не главными нарушителями финансовой дисциплины в стране».

«Есть скандалы, которые генерируются самой творческой средой, и, конечно, репутацию не повышают», — добавила Ямпольская.

По словам парламентария, есть совершенно очевидные проколы в современной информационной политике.

«Надо, на мой взгляд, перестать втягивать население в бесконечные распри между медийными лицами, творческими людьми. Во всяком случае, хотя бы оставить в покое тех, кого уже давно с нами нет», — заключила Ямпольская.

Напомним, Общественный совет при комитете Госдумы по культуре был создан в начале 2019 года.