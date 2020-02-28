Военный эксперт объяснил, почему Шойгу сделал ставку на силы ПВО в Арктике

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Россия сформировала в Арктике еще одну дивизию противовоздушной обороны. Военный эксперт Игорь Коротченко объяснил, почему глава Минобороны делает ставку на защиту арктического региона с воздуха.

«Совершенствуется система противовоздушной обороны российского сегмента Арктики и северных рубежей страны. В составе Северного флота сформирована еще одна дивизия ПВО», — сообщил Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны в пятницу.

По словам главы оборонного ведомства, Северный морской путь находится под надежной российской защитой, и укрепление войск в Арктике — один из приоритетов Минобороны РФ.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с Федеральным агентством новостей назвал Арктику особым театром военных действий.

«Поэтому наши группировки там представлены точечно в основном арктическими базами и развернутыми комплексами противовоздушной обороны. И очень важно, что наши арктические базы способны круглогодично обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности российских военнослужащих. А что касается техники, то для Арктики нами создан специальный, полностью автономный, исключительно надежный зенитно-ракетный комплекс Тор-М2ДТ на базе вездехода повышенной проходимости. Это комплекс ПВО малой дальности, но исключительно эффективный с точки зрения поражения любых целей, начиная от классической истребительной авиации, бомбардировщиков и заканчивая малоразмерными низколетящими целями, такими как беспилотники и крылатые ракеты», — отметил Игорь Коротченко.

Эксперт также упомянул системы С-400, развернутые в Арктике. По словам собеседника ФАН, благодаря арктическим базам и таким комплексам ПВО Россия поддерживает в этом регионе постоянную боеготовность.

«Главная опасность в Арктике — это авиация противника и пуски крылатых ракет, поскольку в Северно-Ледовитом океане постоянно находится несколько многоцелевых атомных подводных лодок США и Великобритании, оснащенных крылатыми ракетами Tomahawk. Но Россия готова к любым вариантам развития ситуации и контролирует воздушное пространство. Главная наша задача в Арктике — обеспечить возможность использования нами тех территорий и шельфа, которые нам по праву принадлежат», — подчеркнул Коротченко.

Он отметил милитаризацию Арктики, в которой активную роль играют американцы и их союзники по НАТО.