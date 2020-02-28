Военный эксперт объяснил, почему Шойгу сделал ставку на силы ПВО в Арктике

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Россия сформировала в Арктике еще одну дивизию противовоздушной обороны. Военный эксперт Игорь Коротченко объяснил, почему глава Минобороны делает ставку на защиту арктического региона с воздуха.
«Совершенствуется система противовоздушной обороны российского сегмента Арктики и северных рубежей страны. В составе Северного флота сформирована еще одна дивизия ПВО», — сообщил Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны в пятницу.
По словам главы оборонного ведомства, Северный морской путь находится под надежной российской защитой, и укрепление войск в Арктике — один из приоритетов Минобороны РФ.
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с Федеральным агентством новостей назвал Арктику особым театром военных действий.
«Поэтому наши группировки там представлены точечно в основном арктическими базами и развернутыми комплексами противовоздушной обороны. И очень важно, что наши арктические базы способны круглогодично обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности российских военнослужащих.
А что касается техники, то для Арктики нами создан специальный, полностью автономный, исключительно надежный зенитно-ракетный комплекс Тор-М2ДТ на базе вездехода повышенной проходимости. Это комплекс ПВО малой дальности, но исключительно эффективный с точки зрения поражения любых целей, начиная от классической истребительной авиации, бомбардировщиков и заканчивая малоразмерными низколетящими целями, такими как беспилотники и крылатые ракеты», — отметил Игорь Коротченко.
Эксперт также упомянул системы С-400, развернутые в Арктике. По словам собеседника ФАН, благодаря арктическим базам и таким комплексам ПВО Россия поддерживает в этом регионе постоянную боеготовность.
«Главная опасность в Арктике — это авиация противника и пуски крылатых ракет, поскольку в Северно-Ледовитом океане постоянно находится несколько многоцелевых атомных подводных лодок США и Великобритании, оснащенных крылатыми ракетами Tomahawk. Но Россия готова к любым вариантам развития ситуации и контролирует воздушное пространство. Главная наша задача в Арктике — обеспечить возможность использования нами тех территорий и шельфа, которые нам по праву принадлежат», — подчеркнул Коротченко.
Он отметил милитаризацию Арктики, в которой активную роль играют американцы и их союзники по НАТО.
«Нам важно обеспечить национальный суверенитет и безопасность круглогодичной навигации по Севморпути. Объединенная судостроительная корпорация сейчас строит целую серию атомных ледоколов новейшего класса. Они будут обеспечивать проводку судов в самых суровых арктических условиях. Тем самым будет создан кратчайший и самый выгодный путь для перевозки товаров из Азии в Европу. Разумеется, не всем странам это нравится.
Министр обороны Сергей Шойгу, понимая характер современных войн, делает ставку на воздушное прикрытие нашей арктической территории и Северного морского пути и на развитие российских систем ПВО. Потому что в условиях Арктики невозможны крупномасштабные военные столкновения. На льдах не повоюешь. Поэтому главная угроза — высокоточное оружие и авиация потенциального противника. И Россия к ней готова», — объяснил военный эксперт.