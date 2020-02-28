Шойгу заявил об испытаниях новейшего гиперзвукового оружия на Северном флоте

Москва, 28 февраля. Испытания новейшего гиперзвукового оружия российского производства продолжаются на Северном флоте, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом он сообщил в ходе заседания коллегии Минобороны.

Как уточнил глава оборонного ведомства, испытания позволят в будущем качественно увеличить боевой потенциал Северного флота, а также других флотов ВМФ России. Кроме того, на заседании обсуждался вопрос выполнения плана деятельности Северного флота на 2019–2025 годы.

Напомним, накануне в акватории Баренцева моря фрегат «Адмирал Горшков» впервые запустил новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Циркон». Испытательный пуск состоялся в начале января 2020 года.

В соответствии с программой испытаний ракета была запущена из акватории Баренцева моря по наземной цели на одном из военных полигонов Северного Урала. Таким образом, по данным источника агентства, дальность полета «Циркона» превысила 500 километров.

Уточняется, что в 2020 году испытания нового вооружения планируется продолжить. Запуски должны состояться в том числе с атомных подлодок. Ранее пресс-служба Северного флота заявляла, что фрегат прибыл в акваторию Северодвинска для подготовки к испытаниям нового вооружения.

Напомним, ранее российские разработчики заявили о том, что планируют увеличить скорость гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» до более чем 10 махов. В настоящее время оружейники также работают над технологиями, которые позволили бы увеличить точность наведения ракеты.

Ранее президент России отмечал, что «Циркон» является важной составляющей для сохранения стратегической стабильности, пишет «Газета.ru».