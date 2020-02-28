Эксперт Хватылев назвал Идлиб репетицией будущей войны на Ближнем Востоке

Москва, 28 февраля. События в Идлибе в скором времени могут повториться на всей территории Ближнего Востока. Такое мнение высказал в пятницу высказал военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев.

«Все, что сейчас происходит в Идлибе, это микроминиатюра того, что будет происходить в ближайшее время на Ближнем Востоке, средней Азии — Таджикистан, Узбекистан, Киргизия — и то, что будет разворачиваться на границах Индии и Китая», — отметил он в разговоре с порталом «Слово и дело».

По словам Хатылева, причиной такой нестабильности стала политика Соединенных Штатов, которые привыкли вмешиваться в мировые процессы, отстаивая сугубо личные интересы. США напрямую диктуют странам, с кем им воевать или торговать, используя политику для укрепления своих позиций.

Военный эксперт также прокомментировал заявления Турции, которая назвала обстрел своих войск в Идлибе «нападением». Таким образом Анкара, которая является членом НАТО, намекнула на возможность объединения стран Североатлантического альянса против правительства Сирии. Устав НАТО предусматривает принцип коллективной обороны — нападение на одного из членов альянса трактуется, как нападение на весь альянс. Однако Хатылев не думает, что из-за ситуации в Идлибе может возникнуть военный конфликт между Турцией и Россией, которая поддерживает официальный Дамаск.

Он подчеркнул, что противоречия между Турцией и Сирией касаются только этих двух стран. Россия же находится в состоянии мирного существования с Турцией.

Накануне боевики в Идлибе начали наступление на правительственные силы. Армия САР в ответ открыла огонь, в результате чего погибли 33 турецких военных, оказавшихся среди боевиков.