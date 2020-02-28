Путин и Эрдоган выразили озабоченность эскалацией в Идлибе

Москва, 28 февраля. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Сирии, выразив серьезную озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе. Об этом сообщила пресс-служба российского лидера.

В Кремле отметили, что телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. В ходе общения Путин и Эрдоган обменялись мнениями по ситуации в Сирии.

«Выражена серьезная озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе, повлекшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих», ― говорится в сообщении.

В пресс-службе президента РФ добавили, что лидеры РФ и Турции заявили о необходимости повышения эффективности координации по каналам министерств обороны России и Турции.

Ранее турецкие военные попали под обстрел возле населенного пункта Бехун в Идлибе. В результате обстрела погибли 33 турецких военных.

В Минобороны РФ сообщили, что российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) запрашивал координаты турецких подразделений, находящихся возле района боевых действий. По предоставленным Турцией данным, в районе обстрела военные ВС Турции не должны были находиться. В МО РФ сообщили, что турецкие военнослужащие, попавшие под обстрел сирийских правительственных войск, находились среди наступавших террористов.