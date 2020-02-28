Сирия, 28 февраля. Четыре турецких военных погибли в результате взрыва вблизи Рас аль-Айна на севере Хасаки. САА освободила два населенных пункта на северо-западе Хамы. Москва выразила соболезнования Анкаре в связи с гибелью турецких военных в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: перебросили подкрепления к городу Серакиб в Идлибе; обстреливают позиции боевиков в западной части Идлиба; освободили населенные пункты Аль-Зукум и Дукмак на северо-западе Хамы.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в минировании автомобиля поблизости от города Рас аль-Айн на севере Хасаки.

ВС Турции и протурецкие силы: опубликовали данные о нанесенном САА уроне в живой силе и военной технике в САР; атакуют позиции курдских боевиков в северной части Хасаки.

Провинция Латакия

Представитель Черноморского флота РФ Алексей Рулев сообщил, что Россия направила в территориальные воды Сирии в Средиземном море военные корабли «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», оборудованные крылатыми ракетами «Калибр». Еще один фрегат — «Адмирал Эссен» — уже находится на позиции. Это решение было принято ввиду обострившихся противоречий между РФ, Турцией и Сирией, чему, в свою очередь, способствовала эскалация конфликта в зоне «Большого Идлиба».

Провинция Идлиб

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщает о том, что в результате работы авиации и артиллерии турецких вооруженных сил ударам подверглись более 200 целей и объектов на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Глава турецкого Минобороны также заявил об уничтожении пяти вертолетов, 23 танков, 23 орудий и гаубиц, а также комплексов ПВО сирийской армии. Более того, по словам Хулуси Акара, были убиты более трехсот солдат сирийской армии. Тем не менее официальный Дамаск данные сведения не подтверждает.

Напомним, турецкие ВС активизировали атаки на позиции САА после гибели по меньшей мере 33 военных под авиаударами у поселения Бехун. В связи с этим Москва выразила Анкаре свои соболезнования, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Поступают данные о том, что к городу Серакиб прибыло подкрепление правительственных подразделений. Об этом сообщает на своей странице в сети Twitter военный источник (AndrewBritani). Как известно, вокруг населенного пункта со вчерашнего дня разворачиваются ожесточенные бои.

В то же время артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по военным объектам исламистов террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» на западе региона. Как передает Twitter-канал (jisrtv), силы САР обстреливают укрепрайоны боевиков на окраинах Джиср аш-Шугура недалеко от границы с Латакией.

Провинция Хама

Военный источник в сети Twitter (AbdoZehn) сообщает о том, что правительственные войска продолжают наступать на северо-западе региона. В ходе последних вооруженных столкновений под контроль Сирийской арабской армии (САА) перешли населенные пункты Аль-Зукум и Дукмак. В свою очередь боевики «Сирийской национальной армии» заявляют, что уничтожили на данном направлении два танка САА. Однако официального подтверждения эта информация пока не получила. Напомним, накануне армии Башара Асада также удалось освободить деревни Анкауи, Калидин, Хаваш и Аль-Хавиджа.

Провинция Хасака

В северной части провинции снова наблюдаются вооруженные стычки на линии разграничения сил курдских бандгрупп и протурецких формирований. Как передает Twitter-канал (NotWoofers), союзники Турции нанесли удары по опорным пунктам курдских боевиков на подступах к поселению Умм аль-Кейф, задействовав при этом крупнокалиберные пулеметы и минометы.

Между тем прогремел взрыв в окрестностях города Рас аль-Айн, находящегося у границы с Турцией. По информации военного источника в сети Twitter (MoussaNDT), СВУ было заложено в автомобиле. Его детонация привела к гибели четырех солдат ВС Турции. В минировании транспортного средства подозреваются курдские боевики, осуществляющие подпольную деятельность в зонах контроля протурецких сил.