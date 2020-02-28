Перенджиев объяснил, почему «получившая по морде» Турция ввела военное положение

Москва, 28 февраля. Турция, чьи военные погибли в результате авиаудара в сирийском Идлибе, недооценила мощь Сирийской арабской армии (САА) и объявила военное положение исключительно из-за желания завладеть сирийскими территориями.Об этом заявил политолог Александр Перенджиев.

Турецкие военные попали под обстрел вблизи от населенного пункта Бехун. Согласно предоставленным ими координатам их нахождения, они не должны были оказаться под атакой армии Сирии. Кроме того, турки находились среди наступавших террористов. В результате Анкара потеряла 33 бойца.

В связи с гибелью военных и обострением ситуации в Идлибе Турция ввела военное положение.

Перенджиев уверен, что Турция потерял десятки военных, потому что недооценила закаленную в битвах с боевиками сирийскую армию.

«Ситуация в случае с Турцией выглядит так: сами начали, сами теперь всех обвиняют, потому что получили по морде. Сирийская армия на сегодняшний день является, наверное, самой сильной армией в мире. И речь здесь не о вооружении, а о том, что они воюют уже девять лет, у них огромный опыт уже накопился», — пояснил он Nation News.

Политолог назвал поведение Турции в Сирии нонсенсом, поскольку на нее никто не нападал. Он также выразил уверенность, что впоследствии российско-турецкое сотрудничество по САР прекратится, так как Анкара поймет, что ее присутствие в государстве никем не приветствуется.

«Из-за того, что турки получили по морде и начали вопить в сторону России в том числе, Россия, конечно, не будет воевать с Турцией. Они ввели военное положение, но речь идет о том, что на них никто не нападал. Они ввели военное положение, потому что хотели завладеть территорией чужой страны, это какой-то нонсенс», — резюмировал Перенджиев.

Поведение Турции в Сирии весьма неоднозначное: с одной стороны, Анкара заявляет о намерении победить в государстве терроризм и обеспечить стабильность, но с другой — препятствует проведению операции САА и поддерживает радикалов.

Напомним, Сирийская арабская армия (САА) проводит в Идлибе военную операцию против боевиков, которые увеличили боевую активность и начали атаковать мирные кварталы и социальные объекты.