День 29 февраля: Кащей и Касьян, страшные приметы, что нельзя делать, как отвратить беду

День 29 февраля в календаре появляется раз в четыре года — если год является високосным. Нынешний 2020 год как раз високосный, поэтому знающие люди предупреждают, какими потрясениями это чревато, чего следует опасаться, а какие беды с высокой долей вероятности обойдут нас стороной.

Что такое високосный год

Високосный год необычный — в нем не 365 дней, а на один больше — 366. Дополнительный день — 29 февраля, которого нет в другие годы.

Как узнать, високосный год или нет

Правило, что последние две цифры номера года представляют собой число, которое без остатка делится на четыре, не совсем точно, но в большинстве случаев работает.

На самом деле по юлианскому календарю номер високосного года кратен четырем (делится без остатка); а по современному григорианскому календарю — это год, который кратен 400, либо кратен четырем, одновременно не будучи кратным 100.

Следующими после 2020-го високосными будут — 2024-й, 2028-й, 2032-й, 2036-й, 2040 годы и так далее.

Откуда в високосном году дополнительный день

Нынешний вариант високосного года — порождение современного григорианского календаря. Дело в том, что астрономический год (в течение которого Земля делает полный оборот вокруг Солнца) составляет примерно 365 суток плюс шесть часов. Раньше эти шесть часов не учитывали, и постепенно накапливалось значительное отставание от астрономического времени.

Поэтому астрономы предложили раз в четыре года шестичасовые отставания складывать в дополнительный день, который приплюсовали к самому короткому месяцу — февралю. Так в календаре появился день 29 февраля.

Почему високосный год и 29 февраля считались страшными

Страшные приметы на весь високосный год, а особенно на 29 февраля имеют глубокие исторические корни. На Руси легенда о тяжелом високосном годе была связана с древними славянскими поверьями о страшном языческом божестве, которое чествовали в этот день — последний день зимы. Божество носило имя Кащей-Чернобог и считалось повелителем тьмы. Кащея-Чернобога ассоциировали со страшным змеем, со смертью, со злом, вообще с воплощением всего самого худшего. Кащею (иногда его называли Кощей) приносили жертвы, в древности даже человеческие.

Говорили, что Кащей на что ни взглянет — все вянет. Считалось, что злобное божество убивает скот и птицу, истребляет траву и урожай, насылает болезни, голод и другие несчастья.

После прихода на Русь христианства Кащей-Чернобог отошел в область преданий и сказок, а его место занял другой недобрый персонаж — Касьян.

Дело в том, что, согласно христианской традиции, 29 февраля поминают святого Иоанна Кассиана, (Русская православная церковь чтит этого святого 13 марта).

Касьяна в народе сразу не полюбили, ему приписали все черты сказочного Кащея. Касьяна называли грозным, завистливым, немилостивым, снабжали и другими нелестными эпитетами. Этому персонажу на Руси приписывали самые худшие черты. Про него, например, говорили:

«Касьян три года пьян, на четвертый трезвеет» (то есть его день 29 февраля наступает раз в четыре года).

Также поминали, что у Николая Чудотворца два праздника в году, а у немилостивого Касьяна — один раз в четыре года. (Это связано с легендой, как Николай Угодник помог мужику вытащить телегу, а Касьян прошел мимо. Бог за это наградил одного и наказал другого).

Касьян в народной традиции считался грозным и нерасположенным к людям, поэтому ничего хорошего от него не ждали. Год, в который выпадал его день, считался несчастливым, богатым на катаклизмы, беды, болезни и неурожаи, а сам день 29 февраля — крайне опасным и неблагоприятным.

Традиция оказалась живуча, до сих пор день 29 февраля считается неблагоприятным, когда суеверные люди ждут различных бед и неприятностей.

Приметы на Касьянов день: что нельзя делать

В древности в этот день люди старались вообще не выходить из дома, особенно в темное время. Откладывались все дела, никакие начинания не приветствовались. Под полным запретом была любая работа.

Считалось, что нужно сидеть тихо и молиться, тогда беды, возможно, пройдут стороной. Тех, кто позволял себе в этот день не обращать внимание на суеверия, осуждали. Считалось, что ослушники могут навлечь беду не только на себя, но и на соседей.

Страшные поговорки на Касьяна

«Касьян дохнет на траву — трава сохнет, Касьян глянет на скот — скот дохнет», «Пришел Касьян хромать, на свой лад все ломать», «На кого Касьян глазом косит, тому худо в високосный год»).

(Отметим, про сказочного Кащея бытовали очень похожие поговорки).

А еще говорили:

«Худ приплод в високосный год»

Что нужно делать, чтобы отвратить беду

По древнему славянскому обычаю считается, что ровно в полночь с 29 февраля на 1 марта надо раздавить в руке сырое куриное яйцо, тут Кащею и смерть придет, а вместе с ним «умрет» и зима.

Современные знатоки примет советуют не стараться 29 февраля переделать все дела, а посвятить «опасный» день спокойному отдыху, приятной прогулке, просмотру фильмов, чтению книг и так далее. Также рекомендуется в этот день быть аккуратнее на дорогах и по возможности не садиться за руль. Кроме того, 29 февраля крайне нежелателен алкоголь в любом виде и количестве.

Впрочем, нынешний год, несмотря на свою «високосность», считается в целом благоприятным, сулящим положительные изменения. Это связано с его «красивым» номером, в котором присутствуют двойки, символизирующие удвоение всего хорошего.