Россия продолжит переговоры с Турцией по ситуации в сирийском Идлибе

Москва, 28 февраля. Российские переговорщики продолжат переговоры в Анкаре по ситуации в сирийском Идлибе. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Российские и турецкие переговорщики, которые вчера и позавчера работали в Анкаре, договорились продолжить свою работу сегодня​​​. Так что я не думаю, что идет речь о каких-то непреодолимых проблемах «астанинского формата», —отметил он, выступая на пресс-конференции.

Лавров выразил уверенность, что договоренности по Идлибу еще могут быть реализованы хотя бы на базовом уровне, если стороны смогут достигнуть консенсуса.

Накануне сирийские боевики в Идлибе начали наступление на армию САР, вынудив ее открыть огонь. В результате под обстрел попали сирийские военные, которые оказались среди боевиков. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры по Идлибу не приносят положительного результата и выразил готовность начать полномасштабную военную операцию в Сирии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием развития событий.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров обвинил Турцию в нарушении сочинских договоренностей. Вместо этого Турция перебрасывает в Идлиб свои силы и вооружает сирийских боевиков. Джабаров подчеркнул, что нарушения Анкары можно расценивать как прикрытие терроризма. Турция создает угрозу ситуации не только в Сирии, но и в регионе. Подобные провокации Анкары должны быть прекращены, заявил сенатор.