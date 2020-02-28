Лавров заявил, что ситуация в Идлибе не попадает под статьи договора НАТО

Москва, 28 февраля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ситуация в Идлибе не попадает под статью 5 договора НАТО.

Лавров провел переговоры с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном в пятницу. Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров, глава МИД РФ отметил, что события в Идлибе не дают оснований для задействования статьи устава НАТО о совместной обороне.

Согласно статье 5 Североатлантического договора, нападение на одного члена НАТО на территории Европы или Северной Америки рассматривается как нападение на всех членов Альянса.

Ранее турецкие военные попали под обстрел возле населенного пункта Бехун в Идлибе. В результате обстрела погибли 33 турецких военных. В Минобороны РФ сообщили, что российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) запрашивал координаты турецких подразделений, находящихся возле района боевых действий. По предоставленным Турцией данным, в районе обстрела военные ВС Турции не должны были находиться. В МО РФ сообщили, что турецкие военнослужащие, попавшие под обстрел сирийских правительственных войск, находились среди наступавших террористов.