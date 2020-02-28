МИД РФ напомнил, что сирийская армия имеет полное право бороться с террористами в Идлибе

Москва, 28 февраля. Сирийская армия имеет право бороться с боевиками в Идлибе, Москва не может ей этого запретить, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Об этом глава внешнеполитического ведомства рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Люксембурга Жаном Ассельборном.

«В ответ на постоянные нарушения режима прекращения огня изнутри Идлибской зоны, сирийская армия имеет полное право отвечать, подавлять террористов. Мы не можем запрещать сирийской армии выполнять требования, которые записаны в резолюциях Совбеза ООН», — уточнил он.

Лавров подчеркнул, что в этом документе речь идет «о беспощадной, бескомпромиссной борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях».

Напомним, ситуация в Идлибе обострилась после того, как террористы запрещенной в РФ группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» 27 февраля начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь.

По данным Министерства обороны России, обстрелу подверглись, в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться. В результате боевых действий погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек.

Сразу после получения информации о пострадавших военнослужащих Турции, российская сторона приняла меры для полного прекращения огня Сирией. Кроме того, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции.