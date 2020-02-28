Путин и Эрдоган поговорили по телефону после гибели турецких военных в Идлибе

Москва, 28 февраля. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после гибели турецких военных в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел подчеркнул, что разговор состоялся по просьбе президента Турции.

«Разговор был подробный, он был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по зоне деэскалации», — сказал Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Путин и Эрдоган обговорили возможность провести в ближайшее время новые контакты по Идлибу на различных уровнях.

«Российские и турецкие переговорщики, которые вчера и позавчера работали в Анкаре, договорились продолжить работу сегодня», — подытожил Лавров.

Напомним, 27 февраля боевики, находящиеся в зоне деэскалации в Идлибе, начали наступление на позиции сирийских правительственных войск. Сирийские военные открыли ответный огонь, однако под обстрел попали турецкие солдаты. В результате погибли более 30 военнослужащих из Турции. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что турецкие солдаты находились среди террористов, где их не должно было быть, передает «Царьград».

Отметим, что Турция ранее препятствовала ликвидации террористов в Идлибе. Анкара перебрасывала технику на позиции радикалов и пыталась выдать террористов за «умеренную оппозицию».