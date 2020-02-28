Россия принесла соболезнования Турции в связи с гибелью военных в Сирии

Москва, 28 февраля. Москва приносит соболезнования Анкаре в связи с гибелью турецких военнослужащих в Сирии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ситуацию в Сирии, в том числе в провинции Идлиб, министр обсудил с коллегой из Люксембурга Жаном Ассельборном. Лавров подчеркнул, что трагедии можно было бы избежать, если бы договоренности между Москвой и Анкарой выполнялись в полной мере. Это касается и передачи точных координат погибших турецких военных, добавил он.

«Проблема не в том, что у кого-то есть план, противоречащий изначально договоренности по Идлибской зоне деэскалации, проблема в том, как договоренности выполняются на практике​​​. И как на практике выполняется тот самый деконфликтинг», — сказал он.

Турецкие военные попали под обстрел возле населенного пункта Бехун в Идлибе. Как сообщили в Минобороны РФ, турецкая сторона передела российскому Центру по примирению враждующих сторон координаты своих подразделений. Согласно этим данным, военные ВС Турции не должны были оказаться в районе обстрела. Они находились в боевых порядках боевиков.

Как уточнил губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган, в результате авиаудара в Идлибе погибли 33 военных. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил ввести в возглавляемой им стране военное положение.

Сирийская арабская армия (САА) проводит в Идлибе военную операцию против боевиков, которые некоторое время назад увеличили боевую активность и стали атаковать мирные кварталы и социальные объекты. При этом Анкара препятствует проведению операции САА и поддерживает радикалов, поставляя им технику и вооружение.