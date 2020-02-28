Атакованные в Сирии турецкие войска находились среди боевиков. События дня. ФАН-ТВ

Эскалация конфликта в Сирии Турецкие военные, которые попали под обстрел сирийской армии, находились среди боевиков. Об этом сообщает министерство обороны России. Причем Анкара местонахождение своих солдат скрыла, от этого и произошла трагедия. Разъясним ситуацию: накануне террористы атаковали сирийских военных, те открыли ответный огонь. Во время обстрелов погибли 33 турецких солдата, но на этой территории они не должны были находиться. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон не раз узнавали у турецких коллег об их местоположении, но в зоне обстрела, как сообщалось, никого нет. Стоит отметить, что военные Анкары не в первый раз замалчивают о своем нахождении, да и в связях с террористами уже были замечены. Например, в начале февраля на допросе радикал, который попал в плен к сирийцам, рассказал, что Турция оказывает поддержку террористам в Сирии. Военные помогают преступникам финансово, а также вербуют новых боевиков.

Взрыв в Петербурге Взрыв в жилом доме Петербурга. По данным МЧС, хлопок произошел в здании на улице Замшина в Калининском районе. Пострадал 40-летний мужчина, сейчас он находится в больнице. Серьезных разрушений в доме нет: от хлопка выбило окна и двери. По некоторым данным, взрыв мог произойти после того, как мужчина поджег порох. Рядом с местом происшествия находился сейф с ружьем и патронами. Полиция выясняет все подробности этого случая.

Голосование по Конституции Центральная избирательная комиссия России предложила выделить три дня на голосование по поправкам в Конституцию. По мнению главы ЦИК Эллы Памфиловой, это необходимо, чтобы на участок могли прийти абсолютно все россияне. Голосование планируется провести 22 апреля — это среда. Будний день сделают оплачиваемым выходным, но не все работодатели согласятся отпустить своего сотрудника на участок. Поэтому трехдневное голосование — один из выходов. Поправки в Конституцию — это несколько важных пунктов для развития нашей страны. В основном законе планируется прописать несколько нововведений. Многие из них социально важные, например, МРОТ не ниже прожиточного минимума и регулярная индексация пенсий.