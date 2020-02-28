Лавров заявил о постоянном контакте военных России и Турции по Идлибу

Москва, 28 февраля. Военные России и Турции наладили постоянный контакт по ситуации, сложившейся в сирийском Идлибе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Между военными России и Турции есть ежедневный обмен информацией «на земле», все координаты передаются Дамаску», — сказал он.

Напомним, 27 февраля террористы, находящиеся в идлибской зоне деэскалации, начали наступление на позиции Сирийской арабской армии (САА). Сирийские военные открыли ответный огонь, однако под обстрел попали турецкие солдаты. Как заявили ранее в Минобороны РФ, солдаты из Турции не должны были находиться на позициях боевиков, передает НСН. В результате погибли более 30 турецких военных. После инцидента, произошедшего вблизи населенного пункта Бехун, Анкара объявила военное положение и атаковала позиции САА в Идлибе.

Ситуация в зоне деэскалации обострилась, когда боевики атаковали мирное население в январе 2020 года. В ответ сирийские правительственные войска начали операцию в регионе. Турция при этом препятствует ликвидации радикалов, перебрасывая технику на позиции боевиков и пытаясь представить их как «мирную оппозицию».