Канадские ученые рассказали, как человеческий мозг реагирует на музыку

Москва, 28 февраля. Канадские ученые из университета МакГилла выяснили, что текст и музыка в песнях воспринимаются разными полушариями головного мозга.

Речь и музыка являются разными формами информации, для обработки которой мозг человека задействует несколько областей. Группу ученых возглавил Филип Албой, предложивший нехитрые манипуляции с текстами.

Специалисты использовали несколько композиций а капелла на английском и французском языках, наложив их на музыку. Получившиеся песни прослушали участники эксперимента, пишет издание Planet Today.

Ученые выяснили, что восприятие текста зависит от такта мелодии. Если такт в песне был нарушен, то люди из фокусной группы не могли распознать текст.

А способность распознать мелодию зависела от частотности музыки. Если она была нарушена, то участники эксперимента понимали только текст.

Канадцы наблюдали за активностью мозга испытуемых с помощью магнитно-резонансной томографии. Исследования подтвердили, что за тактом (словами) следит левое полушарие, а за частностью (музыкой) — правое.

Ранее сообщалось, что ученые нашли сходство мозга человека и пчелы. Оказалось, что электрическая активность в мозге насекомы похожа на альфа-волны в человеческом мозгу.

Специалисты не исключают, что у пчел есть особая форма «сознания», они обладают вниманием и памятью.