Политолог посоветовал советнику Эрдогана попридержать язык из-за ситуации в Сирии

Высказывания отдельных турецких политиков о возможности начать с Россией войну наносят вред системе российско-турецких отношений. При этом Анкара до сих пор не хочет признаваться, что ее военные делали в рядах террористов, штурмующих позиции сирийской армии. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Угрозы Анкары

Турция воевала с Россией 16 раз и готова снова вступить с ней в войну. Такое одиозное заявление сделал член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки.

На этом угрозы советника Эрдогана не закончились. Так, он заявил, что в России проживает 25 миллионов мусульман, и пообещал, что «Россия будет расчленена изнутри». При этом Хакки добавил, что месть Турции будет ужасной.

Таким образом Месут Хакки отреагировал на атаку сирийской авиации на позиции боевиков в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибли турецкие военнослужащие.

Ранее Турция сообщила, что ее военные попали под обстрел в Идлибе. По последним данным, погибли 33 военных, около трех десятков — получили ранения различной степени тяжести. В ответ турецкая армия нанесла удары по позициям Сирийской арабской армии (САА).

Турция будет бита

Политолог Владимир Карасев назвал заявление Хакки откровенно антироссийским. Он порекомендовал турецкому политику, который «по недоразумению» является советником Эрдогана, «попридержать свой язык».

«Если Турция борется в Сирии с террористами, почему турецкие военнослужащие оказались среди террористов? Я не думаю, что турки заблудились в сирийских песках. Что делают солдаты Турции в рядах террористов, советник? Ведь не кебаб они пришли отведать! Они пришли помогать террористам! Какие могут быть вопросы к России? Есть договоренности между Сирией, Турцией и Россией. Турция обязана была уведомить о том, что их подразделения находятся в зоне расположения боевиков ИГИЛ1. Но этого сделано не было. Гибель турецких солдат лежит целиком и полностью на совести турецкого военного командования», — уверен Владимир Карасев.

Кроме того, политолог ответил на угрозы Хакки. По его мнению, турецкий политик очень сильно ошибается, считая, что мусульмане России поддержат Турцию в возможной войне.

«Мусульмане России станут на защиту Родины в один ряд с православными христианами! И будет бита Турция!», — заключил Владимир Карасев.

Как отметил кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин, популистские высказывания, подобные тем, что позволили себе Хакки, наносят вред системе российско-турецких отношений.

«Если они говорят о новом постосманском проекте на территории Российской Федерации, то мы можем напомнить о российском имперском проекте: Константинополь, Босфор и Дарданелы давно привлекали наших правителей. Восток Турции, как и вообще Анталию населяют потомки армян, грузин, греков и других православных народов. Оттого и военный контекст важен. Анкара не может договориться с Москвой о дальнейшей судьбе Сирии, и здесь военными угрозами не исправишь ситуацию», — добавил Бредихин.

Ранее Минобороны РФ сообщило о наступлении в провинции Идлиб террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». Боевики, среди которых находились в том числе и турецкие военные, атаковали позиции САА. В ходе ожесточенных боев турецкие военные понесли серьезные потери.

В сообщении Минобороны РФ утверждается, что Центр по примирению враждующих сторон сделал все, чтобы турецкие наблюдательные посты, развернутые на границе Идлибской зоны деэскалации, не попали под ответный огонь САА. При этом ВКС России в районе Бехуна, где турецкая армия понесла потери, не применялись.

Кроме того, сообщается, что турецкие военнослужащие находились «в боевых порядках террористических формирований». После получения информации о потерях среди турецких военнослужащих Россия приняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а раненые и тела погибших были безопасно эвакуированы на территорию Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.