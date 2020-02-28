Лавров заявил, что Россия придерживается сочинских договоренностей по Идлибу

Москва, 28 февраля. Россия подтверждает полную приверженность сочинским договоренностям по сирийскому Идлибу. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы подтверждаем нашу полную приверженность договоренностям, которые были достигнуты между президентами России и Турции в отношении того, что нужно делать в зоне деэскалации Идлиб», — отметил он, выступая на пресс-конференции.

Лавров напомнил, что соглашения предполагают размежевание сирийской оппозиции и террористов, введение демилитаризованного пояса, обеспечение беспрепятственного использования автомагистралей, которые пересекают зону безопасности.

Напомним, что накануне сирийские террористы развернули масштабное наступление на позиции армии САР. Правительственные силы были вынуждены открыть ответный огонь, в результате чего погибло 33 турецких военнослужащих, оказавшихся среди боевиков.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров обвинил Турцию в нарушении сочинских договоренностей. Вместо этого Турция перебрасывает в Идлиб свои силы и вооружает сирийских боевиков. Джабаров подчеркнул, что нарушения Анкары можно расценивать как прикрытие терроризма. Турция создает угрозу ситуации не только в Сирии, но и в регионе. Подобные провокации Анкары должны быть прекращены, заявил сенатор.

Российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) запрашивал координаты турецких сил. Согласно переданным турецкими военными координатам, они находились вне зоны обстрела, однако на деле силовики оказались среди террористов.