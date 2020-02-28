Митрахович объяснил, для чего Лондон вложился в российское золото

Россия поставила золота в Великобританию на $5,33 млрд — в 12 раз больше в денежном выражении, чем в прошлом году. Великобритания сделала вложение в российское золото, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию в стране в период Brexit, уверен ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

По данным Федеральном таможенной службы, на экспорт российского золота в Великобританию приходится 93% всех продаж драгоценного металла в прошлом году. Для сравнения, в 2018 году этот показатель равнялся $433 млн, в 2017-м — $1,1 млрд. При этом в физическом выражении российский экспорт золота в Великобританию с 10,4 т в 2018 г. увеличился до 113,5 т в 2019 г.

В целом весь объем проданного Россией золота за истекший год составляет $5,74 млрд, что в восемь раз больше, чем в предыдущий. В 2018 г. наша стана выручила за экспорт драгоценного металла $706 млн. Помимо Великобритании покупателями выступили еще 12 стран, включая Швейцарию, Китай и Казахстан.

Как поясняет эксперт Станислав Митрахович, золото — это тот очевидный актив, который закупают, если ожидают нестабильности или напряженности в экономике.

«Подразумевается, что другие активы могут упасть в цене, — нефть и недвижимость. Тогда все вкладываются в золото, потому что это безопасный актив на период сложностей. Как минимум, Великобритания предполагала, что будут какие-то возможные проблемы, связанные с Brexit. В этом плане могли уменьшится британские индексы и начаться проблемы на Ближнем Востоке. В общем и целом, закупать золото — это для них нормальная стратегия в ожидании какого-то кризиса», — заявил Митрахович в беседе с Федеральным агентством новостей.

Неудивительно, что Россия была выбрана в качестве поставщика драгоценного металла в Великобританию, утверждает собеседник ФАН.

«Страна является одним из производителей данного вида товара. Между Россией и Великобританией никакие торговые отношения не разорваны. К тому же в России работают британские компании», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что США, Британия и Турция в 2019 году существенно нарастили импорт российской сырой нефти. Отмечается, что российские поставки нефти в США и Великобританию были увеличены более чем два раза. Это произошло на фоне снижения цен на российскую марку Urals, а также американских рестрикций против Венесуэлы и Ирана.