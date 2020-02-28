Два генерала получили звезды Героев России за операцию в Сирии

Москва, 28 февраля. Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской и командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков получили звания Героев России за участие в операции в Сирии. Об этом рассказал источник, близкий к военным.

Отмечается, что свои «Золотые звезды» они получили еще в День защитника Отечества, 23 февраля.

Под руководством Рудского в Сирии проходили операции российских войск. Назначение на пост начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ произошло в 2015 году. В том же году россияне прибыли в арабское государство, чтобы помогать официальному Дамаску в борьбе с терроризмом.

Сердюков руководил в Сирии группировкой войск. С 2013 года он был начальником штаба — первым заместителем командующего подразделениями Южного военного округа. Указом президента в 2016 году офицер был назначен командующим воздушно-десантными войсками.

В ходе выступления в Кремлевском дворце по случаю Дня защитника Отечества президент России Владимир Путин поблагодарил всех участников боевых действий в Сирии и подчеркнул, что во время операции в САР россияне уничтожили крупные, хорошо оснащенные террористические группировки, на дальних рубежах предотвратили большие угрозы для РФ.

Звание Героя Российской Федерации является почетным. Это высшая степень отличия в стране. Она была установлена в 1992 году, тогда же была учреждена медаль «Золотая звезда».