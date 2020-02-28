Лавров призвал объединить усилия для избежания эскалации в Сирии

Москва, 28 февраля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что важно объединять все усилия для избежания эскалации в Сирии.

В пятницу Лавров провел переговоры с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном. Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров, министр поддержал заявление коллеги по ситуации в Сирии.

«Хотел бы поддержать то, что Жан (глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн – Прим. ред.) сказал о необходимости для всех внешних игроков объединять усилия, сотрудничать для деэскалации напряженности, а еще лучше для того, чтобы не допускать каких-то кризисов», ― заявил Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва была нацелена на это в диалоге с Евросоюзом, НАТО и США. Лавров добавил, что понимание о необходимости сотрудничества должно проявляться на всех этапах, а не только когда «уже гром грянул».

«Наши западные партнеры должны, конечно, руководствоваться интересами всех задействованных в том или ином конфликте игроков, а не только своими геополитическими интересами», ― подытожил Лавров.

Ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась в начале февраля текущего года. Террористы запрещенных группировок усилили свои атаки после того, как военные РФ и Турции предприняли очередную попытку ввести режим тишины. При этом несмотря на свои обязательства в рамках международных соглашений, Анкара оказывает поддержку боевикам в Идлибе, тем самым еще больше способствуя эскалации обстановки.

Ранее турецкие военные попали под обстрел возле населенного пункта Бехун в Идлибе. В Минобороны РФ сообщили, что российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) запрашивал координаты турецких подразделений, находящихся возле района боевых действий. По предоставленным Турцией данным, в районе обстрела военные ВС Турции не должны были находиться. В МО РФ сообщили, что турецкие военнослужащие, попавшие под обстрел сирийских правительственных войск, находились среди наступавших террористов.