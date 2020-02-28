Самонкин указал на «руку» США в организации беспорядков в России и Индии

Москва, 28 февраля. Массовые беспорядки и хаос ведут к насилию, анархии и уничтожению государственной системы. Об этом заявил президент Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив Юрий Самонкин.

«Мы это видим прекрасно на примере Индии, где беспорядки достигают своего самого активного пика развития, и в данном инциденте также проявляют свою руку внешние силы и, в том числе, Госдепартамент США», — сказал он.

По словам Самонкина, Индия, Россия и Китай являются геополитическими конкурентами Соединенных Штатов, однако победить своих противников военным путем Вашингтон не может. В связи с этим в ход идут провокации, экономические, информационные и протестные методы, как это было, например, в Гонконге.

«Мы то же самое видели в прошлом году перед выборами в Мосгордуму, когда все эти технологии пытались применить на крупных площадях Москвы и Санкт-Петербурга», — напомнил Самонкин.

Эксперт отметил, что ужесточение уголовной ответственности за массовые беспорядки и призывы к насилию является вынужденной мерой, цель которой — защитить национальные интересы и суверенитет страны.

«По такому сценарию могут пойти и власти Нью-Дели, если действительно заинтересованы сохранить Индию суверенной и сильной державой», — подытожил Самонкин в беседе с изданием NewInform.

Напомним, массовые беспорядки в Индии разгорелись из-за нового закона о гражданстве. Волнения продолжаются с 24 февраля. Жертвами беспорядков стали более 35 человек, около 70 индийских правоохранителей получили ранения.

Летом прошлого года массовые беспорядки организовали в Москве сторонники скандального блогера Алексея Навального. Участники незаконных акций перекрывали дороги, вели себя агрессивно и провоцировали правоохранителей, обеспечивающих безопасность горожан.