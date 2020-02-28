Клинцевич исключил возможность войны с Турцией в Идлибе

Москва, 28 февраля. Россия не будет воевать с Турцией в сирийской провинции Идлиб, несмотря на обострение в регионе. Такое мнение сказал в пятницу член Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Пока что это разговоры. Есть серьезные договоренности. Я не думаю, что все будет так критично. У нас для этого достаточно рычагов влияния и взаимоотношений. Переводить их в крайне критическое положение, мне кажется, сейчас не стоит. Обстановку нагнетать тоже не стоит», — цитирует его телеканал 360.

Ранее сенатор Джабаров обвинил Турцию в невыполнении своих обязательств по Идлибу. Согласно сочинским договоренностям, Анкара должна размежевать боевиков и представителей сирийской оппозиции, а также организовать разведение сил. Вместо этого Турция перебрасывает свои войска в Сирию и вооружает воюющих против правительственных сил боевиков.

Накануне террористы в Идлибе устроили масштабное наступление на позиции армии САР. Правительственные войска были вынуждены открыть ответный огонь, и под обстрел попали турецкие военные, которые оказались среди боевиков. В результате 33 военнослужащих Турции были убиты, около 30 получили ранения.

Анкара после этого заявила, что больше не будет сдерживать поток беженцев, рвущихся в Европу, и сотни мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана хлынули в сторону Греции. Афины в свою очередь начали усиливать границы государства, чтобы не допустить нового миграционного кризиса. Евросоюз призвал прекратить нагнетать обстановку в Илибе, поскольку сирийский внутренний конфликт вполне может стать международным.

