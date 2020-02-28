Будет ли Россия достраивать газопровод «Северный поток — 2» («СП-2»)? Или хотя бы попытается его достроить? Осталось-то всего 159 километров по дну Балтийского моря из проектных 2468. Все официальные лица, вплоть до уровня президента России, утверждают, что, да, будет — и обязательно. Но вряд ли теперь это окажется быстрым и легким делом. Во всяком случае, речь уже идет о конце текущего — начале следующего года. И эти сроки легко могут быть «сдвинуты вправо».

Краново-монтажное трубоукладочное судно «Академик Черский», с помощью которого в «Газпроме» теперь планируют завершить работы на морском участке «СП-2», еще 9 февраля вышло из порта Находки и теперь движется прямиком к Цейлону, в порт Коломбо без захода в Сингапур, поскольку в последнем, где планировалось провести его ремонт и дооснащение, согласно некоторым данным, оно могло быть задержано на неопределенный срок.

Весь переход должен занять около трех месяцев, хотя стандартное время доставки грузов на такое расстояние — 40-45 дней. Но понятно, что трубоукладчик — это не чайный клипер и даже не стандартный контейнеровоз, его мореходные качества, как говорится, «оставляют желать».

Впрочем, возможно, дело даже не в этом. И даже не в необходимости модернизировать оборудование «Академика Черского» для работы с 48-дюймовыми (до 1200 мм) трубами «СП-2». Пока его максимум — 36 дюймов (900 мм). Дело в том, что США своими санкциями и широковещательными заявлениями о «спасении Европы от российской газовой монополии» действительно придали изначально сугубо экономическому проекту мощное политическое звучание.

Целью строительства еще одной двухтрубной ветки газопровода по дну Балтийского моря мощностью 55 млрд кубометров голубого золота в год было исключение всех рисков, связанных с традиционным украинским транзитом после победы киевского Евромайдана. Разумеется, в США это восприняли как «второй Крым»: если воссоединение полуострова с Россией разрушало американские планы вытеснить оттуда наш военно-морской флот и доминировать в Черном море, то «СП-2» превращал украинскую газовую «трубу», по сути, в свалку металлолома и лишал всякого смысла контроль над ней со стороны «дяди Сэма». Отсюда и категорическое неприятие данного проекта в Вашингтоне, санкции и обещания залить Европу американским сжиженным природным газом (СПГ) «с молекулами свободы». Правда, чуть дороже, но ведь за свободу надо платить, не так ли?

Американцы наносили удар за ударом, подключили к этой битве всех своих союзников в Европе, особенно — в Восточной, фактически угрожали Дании отнять у нее Гренландию и, наконец-то, отправили «Северный поток — 2» если не в нокаут, то в глубокий нокдаун.

«Они не смогут [достроить «Северный поток — 2»], — даже заявил о полной победе министр энергетики США Дэн Бруйетт. — Это будет очень длительная задержка, поскольку у России нет соответствующих технологий».

Технологий действительно нет и не было — поскольку в них отсутствовала необходимость. Но неожиданно оказалось, что Россия, как заправский дзюдоист, вывернула ситуацию в свою пользу. Вы требовали нового транзитного контракта по газу для Украины? Он был подписан. Вы требовали остановки строительства «СП-2»? Оно остановлено? Вы требовали не допустить российской монополии на европейском газовом рынке? Ее нет, а цены на голубое золото рухнули вниз (после того, как «Газпром» в 2019 году продал Европе 191,363 млрд кубов по средней цене 162,4 долл. за тысячу кубометров, то есть, на сумму чуть больше 31 млрд долл.). И теперь на фоне сокращения поставок всячески демпингует на спотовом рынке, «выдавливая» конкурентов. Вы хотели войны? Вы ее получили! А на войне как на войне.

Да, почти 40 млрд долл. совокупных (с учетом строительства сопутствующей инфраструктуры) инвестиций в проект «СП-2» сейчас «заморожены» и понемногу амортизируются. Да, «Газпром» несет финансовые потери из-за сокращения объемов евроспроса, падения цен и «двойной» оплаты украинского транзита. Но, судя по всему, это потери «плановые», поскольку сам сценарий действий российской стороны изменился. Теперь «Северный поток — 2» — вернее, отсутствие его — становится дополнительным риском для европейской экономики и еще одной важной «конфликтной точкой» в отношениях между США и ЕС (Германией, в первую очередь). Особенно — в условиях обвала мировых рынков, который длится уже третью неделю подряд — под форс-мажорным флагом выхода коронавирусной эпидемии за пределы КНР. Сколько этот обвал продлится по времени, на каком уровне остановится, начнется ли, и если начнется, то когда и с какими темпами, новый рост? Ни на один из этих вопросов сейчас точных исчерпывающих ответов нет, и вряд ли они появятся в ближайшем будущем.

Так что «Академик Черский» в балтийские территориальные воды Дании может не спешить. Но обозначать активность на данном направлении для России сейчас, конечно, необходимо.