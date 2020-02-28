Шойгу сообщил о создании новой дивизии ПВО в Арктике

Москва, 28 февраля. Новая дивизия российской противовоздушной обороны (ПВО) сформирована в Арктике, об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Совершенствуется система противовоздушной обороны российского сегмента Арктики и северных рубежей страны. В составе Северного флота сформирована еще одна дивизия ПВО», — рассказал глава оборонного ведомства РФ на заседании коллегии в пятницу.

Шойгу отметил, что Северный морской путь находится под надежной защитой. Силы Северного флота ежегодно отрабатывают взаимодействие с Воздушно-десантными войсками, Воздушно-космическими силами и Силами специальных операций.

Министр добавил, что Россия уделяет первостепенное внимание укреплению обороноспособности в Арктическом регионе. На островах арктических архипелагов построены административно-жилые комплексы, где военнослужащие несут боевую службу, боевое дежурство на ротационной основе.

«Мы заложили там надежный фундамент для создания военной инфраструктуры», ― сообщил Шойгу.

Кроме того, в ходе заседания был рассмотрен вопрос о выполнении плана деятельности Северного флота на 2019-2025 годы. Началась встреча с минуты молчания в память об умершем последнем маршале Советского Союза Дмитрии Язове и скончавшемся директоре департамента финансового планирования министерства обороны РФ Максиме Лоскутове.