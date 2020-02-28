Депутат Шеремет предложил американцам один раз увидеть Крым, а не слышать о нем 100 раз

Посольство России в Соединенных Штатах обратилось к Государственному департаменту США во главе с Майком Помпео с предложением к членам администрации совершить официальный визит в Крым, чтобы они своими глазами увидели там реальное положение дел.

Депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей сразу же признался, что лично ему хочется верить в то, что гости из-за океана найдут в себе силы или смелость приехать на полуостров. Но он в этом сомневается.

«Потому что американские власти все время ищут какие-то и любые причины, чтобы (нам) навредить, затормозить развитие и процветание нашего государства, — сказал Шеремет. — Со стороны так, по крайней мере, видится. (По-другому) им просто неинтересно».

Да и вообще, та, скажем так, полицейская политика, которую Соединенные Штаты ведут по всему миру, вмешиваясь во внутренние дела разных государств, тоже их абсолютно не красит.

«Конечно же, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, — заявил член фракции «Единая Россия». — Но, к сожалению, им сегодня лучше слышать. А вот если бы американцы хотели во всем разобраться, то пусть знают — Крым всегда открыт и для них, и для всех остальных людей, со всего мира. Нам нечего скрывать!»

По словам собеседника ФАН, жители полуострова ни разу не пожалели о том выборе, который был сделан ими в 2014 году. К слову, с тех пор полуостров посетило немало официальных зарубежных гостей.

«И французы у нас были, и немцы, и представители многих других государств, — подчеркнул член думского комитета по энергетике. — И мы будем только рады, если на такое предложение откликнутся американские партнеры и приедут в Крым — чтобы все увидеть своими глазами».

Ранее посольство РФ в Соединенных Штатах обратилось на своей официальной странице в социальной сети Fаcebook к Госдепу США с заявлением о том, что Крым — это Россия, и вопрос закрыт окончательно и бесповоротно.

Крым стал частью России в марте 2014 года после референдума, по итогам которого подавляющее большинство крымских избирателей высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Киев до сих пор считает полуостров украинским. Президент РФ Владимир Путин особо подчеркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».