Лавров исключил компромиссы с террористами в Сирии

Москва, 28 февраля. Компромиссы с террористами в Сирии исключены, их быть не должно, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с коллегой из Люксембурга Жаном Ассельборном.

«Мы выступаем за то, чтобы никаких компромиссов с террористами, которые подняли голову после разразившейся в 2011 году «арабской весны» не было», — подчеркнул дипломат.

Лавров напомнил, что Россия в любом региональном конфликте придерживается необходимости налаживания инклюзивного диалога между всеми политическими силами. Москва выступает за уважение внешними игроками территориальной целостности и суверенитета государств, добавил министр.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска страны освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований и приступили к восстановлению инфраструктуры.

Правительству Сирии по-прежнему неподвластна зона деэскалации, расположенная в провинции Идлиб. Большая ее часть контролируется боевиками запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра»1.

Установить порядок в провинции Дамаску активно мешает Анкара. Турецкая сторона в свое время взяла на себя обязательство провести разграничение боевиков и обеспечить соблюдение перемирия, но фактически стала пособничать террористам — поставлять им технику и вооружение.

1 Организация запрещена на территории РФ.